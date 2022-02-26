بريطانيا تلغي تأشيرة دخول منتخب بيلاروسيا لكرة السلة بسبب…

2022/02/26 | 19:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، أن بريطانيا ألغت تأشيرة دخول منتخب روسيا البيضاء لكرة السلة بسبب دور بلاده في الهجوم الروسي على أوكرانيا.وكتبت باتل في تويتر أن “المملكة المتحدة لن ترحب بالفرق الرياضية لتلك الدول التي قامت بهجوم غير مبرر وغير قانوني على أوكرانيا”.وأشارت باتل إلى أن “منتخب روسيا البيضاء […]

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