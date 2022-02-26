اكتشاف أكبر فسيفساء رومانية تحت موقف سيارات في لندن

2022/02/26 | 19:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مقربة من أحد أبرز معالم مدينة الضباب شهرة، اكتُشفت فسيفساء رومانية محفوظة بشكل جيد تغطي مساحة كبيرة، وتعود أجزاء منها إلى نحو 1800 عام.

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