دولة غربية تسمح باستخدام لقاح لكورونا أعد من النباتات

2022/02/26 | 19:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

باتت كندا أول دولة في العالم تسمح باستخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد الذى يعتمد على النباتات.

وقال المنظمون الكنديون، إن لقاح ميديكاجو المكون من جرعتين يمكن إعطاؤه للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما، لكنهم أوضحوا أن "هناك القليل جدا من البيانات حول اللقاحات لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر".

واستند القرار إلى دراسة أجريت على 24000 شخص بالغ وجدت أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 71% في الوقاية من فيروس كورونا، على الرغم من أن ذلك كان قبل ظهور متحور أوميكرون، وكانت الآثار الجانبية خفيفة، بما في ذلك الحمى والتعب".

ويستخدم ميديكاجو النباتات كمصانع حية لزراعة جزيئات تشبه الفيروسات، والتي تحاكي البروتين الشائك الذي يغلف الفيروس، وتتم إزالة الجزيئات من أوراق النباتات وتنقيتها، ثم يتم إضافة عنصر آخر وهو مادة كيميائية معززة للمناعة تسمى مادة مساعدة يصنعها الشريك البريطاني جلاكسو سميث كلاين، إلى الحقن".

وتبحث السلطات الصحية العالمية عن إضافة لقاحات أخرى بخلاف الموجود حاليا على أمل زيادة الإمداد في جميع أنحاء العالم".

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