بطلب من الكاظمي.. العفو الرئاسي لم يشمل نجل محافظ النجف فقط بل وأفراد عصابته

2022/02/26 | 19:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت وثيقة رسمية جديدة صادرة عن

الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي،

أن العفو الرئاسي لم يشمل نجل محافظ

النجف السابق، بل آخرين عملوا معه.

وجاء في كتاب رسمي اطلعت عليه وكالة نون

الخبرية، صادر عن الد

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