الكرملين: روسيا تهيأت مسبقا للعقوبات الغربية

2022/02/26 | 19:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الناطق باسم الرئاسة الروسية

دميتري بيسكوف، إن العقوبات الغربية

خطيرة للغاية، منوها بأن روسيا كانت

تستعد لها مسبقا.

وقال بيسكوف للصحفيين "العقوبات خطيرة

للغاية.



العقوبات التي أعقبت الأيام

القليلة

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