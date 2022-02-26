فنلندا والسويد تعلقان على

2022/02/26 | 19:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاهلت فنلندا والسويد تحذيرات روسيا

من أن انضمامهما المحتمل إلى حلف شمال

الأطلسي الناتو من شأنه أن يؤدي إلى

"عواقب عسكرية وسياسية خطيرة" من جانب

موسكو تجاههما.

وكان بيان صدر عن وزارة الخارجية

الروسية

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