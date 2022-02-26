انتقال ميسي إلى إنتر ميامي يعود للواجهة مجدداً

2022/02/26 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةشهدت فترة الانتقالات الصيفية الماضية رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة بعد 17 عاماً من اللعب بقميصه، وذلك عقب انتهاء عقده، ليوقع بعدها مع باريس سان جيرمان مجاناً.

وخلال فترة تواجده في برشلونة ارتبط ميسي بالانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم "MLS"، ونادي إنتر ميامي تحديداً والمملوك للنجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهاموعاد مؤخراً الحديث عن إمكانية انتقال ميسي إلى النادي الأمريكي، حيث تحدث خورخي ماس أحد الشركاء في النادي عن هذا الأمر.وقال ماس في تصريح نقلته صحيفة «ميامي هيرالد» إنه ما زال يريد التعاقد مع ميسي، وإنه حاول التوقيع معه في الصيف الماضي.وجاء في حديثه: «ميسي لا يزال أحد أفضل اللاعبين في العالم ومهارته لم تتضاءل، نريد رؤيته في إنتر ميامي وأن يكون جزءاً من فريقنا».

وفي تصريح لذات الصحيفة قال بيكهام: «لطالما قلت إني أريد أفضل اللاعبين في نادينا، عندما بدأ النادي بدؤوا يتحدثون عن قدوم النجوم مثل ميسي ورونالدو لكن علينا الفوز أولاً سواء مع الشباب أو النجوم».

يذكر أن عقد ميسي مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2023.

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