إصابة 7 مدنيين بتصادم 4 مركبات على طريق بغداد ـ كركوك

2022/02/26 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد رئيس مجلس ناحية العظيم السابق، محمد العبيدي، اليوم السبت، بإصابة سبعة مدنيين بتصادم أربع مركبات، على طريق بغداد ـ كركوك.

وقال العبيدي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حادث تصادم وقع اليوم، بين أربع عجلات على طريق كركوك ـ بغداد، في أطراف الناحية".

وأضاف، أن "الحادث أسفر عن إصابة سبعة مدنيين".

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