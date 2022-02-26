2022/02/26 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم- بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 7 مدنيين بتصادم 4 مركبات على طريق بغداد ـ كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أفاد رئيس مجلس ناحية العظيم السابق، محمد العبيدي، اليوم السبت، بإصابة سبعة مدنيين بتصادم أربع مركبات، على طريق بغداد ـ كركوك.
وقال العبيدي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حادث تصادم وقع اليوم، بين أربع عجلات على طريق كركوك ـ بغداد، في أطراف الناحية".
وأضاف، أن "الحادث أسفر عن إصابة سبعة مدنيين".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 7 مدنيين بتصادم 4 مركبات على طريق بغداد ـ كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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