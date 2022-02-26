تعرف على ما نص عليه الدستور العراقي بشأن العفو الخاص

2022/02/26 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تنشر (بغداد اليوم) نص الدستور العراقي بشأن العفو الخاص.

وينص الدستور العراقي للعام 2005 النافذ بأن المادة 73 ان يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية:

أولاً: إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري.

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