2022/02/26 | 19:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزاملي يعزي باستشهاد الإمام الكاظم “ع” ويثمن جهود القوات الامنية لحفظ الزائرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/26 | 19:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي يعزي باستشهاد الإمام الكاظم “ع” ويثمن جهود القوات الامنية لحفظ الزائرين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي يعزي باستشهاد الإمام الكاظم “ع” ويثمن جهود القوات الامنية لحفظ الزائرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).