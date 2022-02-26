روسيا تعلن توسيع الهجوم.. وكييف تمدد حظر التجول

2022/02/26 | 19:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعطت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أوامر لقواتها بتوسيع هجماتها أوكرانيا رغم موجة التنديد الدولية المتنامية، وزعمت أن قرارها جاء بعد رفض كييف إجراء مفاوضات.

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