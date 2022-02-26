امتداد تلوح بالتحرك قانونيا ضد عفو رئيس الجمهورية عن تاجر المخدرات

2022/02/26 | 19:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..عبرت حركة امتداد النيابية، السبت، عن ادانتها للعفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية برهم صالح لأشهر تجار المخدرات، ملوحة انها ستقوم بالاعتراض على القرار وفقا للقانون.وقالت الحركة، في بيان تقلت وكالة /المعلومة/ إن “دماء القاضي احمد فيصل خصاف الذي راح ضحية تجار المخدرات، لم تجف حتى نشهد رئيس الجمهورية (حامي الدستور) إصدار […]

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