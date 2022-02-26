خبير في الامم المتحدة : ليس للناتو وامريكا سلطة اخلاقية لمحاسبة روسيا

2022/02/26 | 19:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اكد الخبير السابق في الامم المتحدة والمعني بتعزيز النظام الديمقراطي والعدالة في العالم الفريد موريس دي زياس، السبت، انه في الوقت الذي تهاجم فيه الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو روسيا بشأن ” العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا ، فإنهم يظلون صامتين بشأن حروبهم في يوغوسلافيا ، وأفغانستان ، والعراق ، وليبيا ، […]

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