بالأزرق والأصفر.. إضاءة معالم سياحية حول العالم تضامنا مع أوكرانيا

2022/02/26 | 19:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار الاعتداء الروسي على أوكرانيا، أُضيئت عدد من المعالم السياحية الأكثر شهرة في العالم بالأزرق والأصفر، تمينًا بألوان العلم الأوكراني، دعمًا للبلاد.

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