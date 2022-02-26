2022/02/26 | 19:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علق القيادي في ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، السبت، على الازمة الروسية والاوكرانية وتداعياتها على البلاد.‏وقال الركابي في تصريح صحفي، إن “الازمة الروسية – الاوكرانية واندلاع الحرب لن يتاثر بها العراق بشكل مباشر لكن بالمقابل نرى أن الصراع يمثل ارادات دولية من قبل روسيا وامريكا والاخيرة ادعت حماية اوكرانيا وكانت المحرض …

ظهرت المقالة ائتلاف دولة القانون يتحدث عن تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية على العراق أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف دولة القانون يتحدث عن تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية على العراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف دولة القانون يتحدث عن تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية على العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).