ناسا توضح بشأن التعاون مع روسيا في محطة الفضاء الدولية

2022/02/26 | 19:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناسا تواصل العمل مع جميع شركائها الدوليين.

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