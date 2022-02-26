تفاصيل إخلاء سبيل أربعة عراقيين من الشرطة الأوكرانية

2022/02/26 | 19:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الخارجية، إخلاء سبيل أربعة عراقيين محتجزين في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "حال ورود معلومات إلى سفارة جُمهوريَّة العراق لدى أوكرانيا عن احتجاز أربعة مواطنين عراقيين في مركز للشرطة بمدينة (لفوف) غرب أوكرانيا، قامت السفارة بالتدخل الفوري ومخاطبة الجهات المختصة للتحقق من الموقف ومعرفة ملابسات الاحتجاز".

وأضاف، "وقد أثمرت الجُهُود عن إخلاء سبيلهم، وجرى التواصل معهم من قبل السفارة للاطمئنان على أوضاعهم".

وأوضح أنّ "المواطنين العراقيين الأربعة قد توجهوا إلى الحدود الدولية الأوكرانية مع بولندا، وبعد تجوالهم في مركز المدينة بحثًا عن سكن مؤقت، استوقفتهم الشرطة الأوكرانية وقامت بتفتيشهم والتحفّظ عليهم".

ودعا الصحاف أبناء الجاليّة العراقيَّة إلى "أخذ الحيطة والحذر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أوكرانيا، والالتزام بتوجيهات الجهات الأوكرانية المعنية بحماية المدنيين حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم، وعدم مغادرة مساكنهم إلا في الحالات الطارئة والضرورة القصوى".

كما طلب الصحاف من أبناء الجاليّة للتواصل السريع مع السفارة حال حدوث أي طارئ لهم على رقم الخط الساخن المبين أدناه: 00380979244948.

واليوم، أكدت الخارجية أن العراق ينسق حاليًا مع بولندا لتقديم الدعم لأفراد الجالية الخارجين من أوكرانيا.

وقال الصحاف في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "سفارة جمهورية العراق في بولندا تنسق مع السلطات البولندية وحرس الحدود لتقديم الدعم لأفراد الجالية ممن يتمكنون من الخروج من أوكرانيا".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف، أعلن منح تخويل للقائم بالأعمال العراقي لمنح سمات دخول للأوكرانيات المتزوجات بعراقيين مع أبنائهم.

وأكد الصحاف في بيان، وجود "تنسيق عال المستوى مع عميد الجالية العراقية في أوكرانيا حسين الكاظمي"، مشيرًا إلى "تلقي طلبات من عراقيين يرومون مغادرة أوكرانيا، وعددهم حتى الآن 76 طالبًا".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية، أن عدد الجالية العراقية في أوكرانيا يبلغ (5537) فردًا من بينهم (450) طالبًا يتوزعون على 37 جامعة.

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