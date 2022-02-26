هيئة الحج والعمرة تحذر من التعامل مع الشركات غير المجازة

2022/02/26 | 19:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذرت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم السبت، من التعامل مع شركات العمرة غير المجازة والتي لا تمتلك مصداقية.وطالبت الهيئة في بيان لها تلقته وكالة ايرث نيوز المعتمرين بـ “اختيار شركات العمرة المعتبرة والمجازة كون بعض الشركات ليس لها مصداقية بما يخص السكن والخدمات واعتماد تطبيق وزارة الحج السعودية”.واضافت ان “دخول الروضة […]

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