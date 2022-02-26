2022/02/26 | 19:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد لاعب فريق الزوراء السابق عدنان محمد، ان لاعبي الزوراء الحاليين متهالكين وليس بإمكانهم مساعدة الفريق.وقال محمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “لاعبي الزوراء الحاليين متهالكين واعمارهم كبيرة والشيخوخة والشيب طاغية عليهم، ليس بإمكانهم مساعدة الفريق”.واضاف أن “مدرسة الزوراء لم تخرج حتى الان لاعبين جيدين، لذلك نتساءل أين المواهب أين عمل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب النوارس السابق: لاعبو الزوراء متهالكين وليس بإمكانهم مساعدة الفريق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب النوارس السابق: لاعبو الزوراء متهالكين وليس بإمكانهم مساعدة الفريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).