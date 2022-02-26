مسلحون يسرقون شخصاً يعمل بصيرفة بعد الاعتداء عليه في بعقوبة

2022/02/26 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن مسلحين سرقوا شخصاً يعمل بصيرفة بعد الاعتداء عليه في بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "مسلحين اثنين يقودان دراجة نارية قاما بتسليب شاب يعمل في مكتب كي كارد قرب منزله في كاطون الرازي 7كم غرب بعقوبة".

وأوضح أنه "تم سرقة ملايين بحوزته بعدما قاما بضربه وكسر ساقه قبل هروبهما".

وأكد أن "ذلك بعدما رفض اعطاء المال، علما ان الشاب هو نجل عضو مجلس بعقوبة السابق قحطان البياتي".

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