هجوم جديد ضد المحكمة الاتحادية.. الديمقراطي الكردستاني: القرار سياسي ونأمل الإنصاف

2022/02/26 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم السبت، أن ما نأمله من قرار المحكمة الاتحادية هو أن يكون قرارها منصفا.

وقال شعبان في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القرار الأول باستبعاد هوشيار زيباري من الترشح كان قرارا سياسيا بامتياز".

وأضاف: "نأمل أن يكون القرار الجديد منصفا وغير خاضع للأهواء السياسية فالترشيح تم وفقا للضوابط القانونية، وإلا فأي قرار آخر سيزيد من تأزيم المشهد السياسي في البلاد".

وفي وقت سابق، أجلت المحكمة الاتحادية قراراها بشأن جلسة البت بدعوى الطعن حول فتح الترشح مرة ثانية لرئاسة الجمهورية إلى الأول من الشهر المقبل.

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