إكمال الوجبة الأولى من الخطة الخدمية لمديرية ماء ذي قار المقررة لعام 2022

2022/02/26 | 19:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكملت مديرية ماء ذي قار وجبتها الاولى من الخطة الخدمية المقررة لعام 2022 ضمن صندوق إعمار ذي قار بعد مصادقتها من قبل محافظ ذي قار الدكتور محمد هادي الغزي .وقال مدير ماء ذي قار باسم جار الله الماجد ان ” الخطة الخدمية ستشمل عددا كبيرا من احياء مركز المدينة وكذلك اقضية ونواحي المحافظة […]

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