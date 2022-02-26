2022/02/26 | 19:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حذرت هيئة الحج والعمرة العراقية، السبت، من التعامل شركات العمرة غير المجازة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 شباط 2022)، "على المعتمرين اختيار شركات العمرة المعتبرة والمجازة كون بعض الشركات ليس لها مصداقية بما يخص السكن والخدمات واعتماد تطبيق وزارة الحج السعودية".

وأضافت، أن" دخول الروضة للمسجد النبوي والمسجد الحرام يتطلب وقتاً وأسبقية للدخول ومطالبة الشركات توقيتات الزيارة قبل السفر".

وأشارت الهيئة إلى أنها "علمت أن هنالك معتمرين منعوا من الدخول بسبب مشكلة الحجز، وانها طالبت الجهات السعودية بالسماح لهم وسيتم إرسال لجان لمتابعة شؤون المعتمرين".

وأكدت، أن "حجوزات الشركات للعمرة خارج سيطرة الهيئة، كون الفيز تمنح مباشرة للشركات بخلاف الحجاج الذين هم تحت سيطرة وتدقيق هيئة الحج والعمرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحج تتحدث عن شركات عمرة غير مجازة: احذروا التعامل معها) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحج تتحدث عن شركات عمرة غير مجازة: احذروا التعامل معها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).