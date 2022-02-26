رئيس أوكرانيا السابق لـCNN: ما يفعله بوتين في بلادنا جنون وكارثي

2022/02/26 | 20:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروسينكو يتحدث إلى CNN من شوارع كييف بينما تهاجم القوات الروسية العاصمة.هذه رسالته للعالم.

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