2022/02/26 | 20:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول تعليق من رئاسة الجمهورية بشأن العفو الصادر عن نجل الياسري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع النور نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/26 | 20:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع النور نيوز.

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