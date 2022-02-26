محافظة النجف: غداً دوام رسمي بكافة الدوائر الحكومية

2022/02/26 | 20:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف – واع – حيدر فرمان

أكدت محافظة النجف الأشرف، اليوم السبت، أن يوم غد الأحد سيكون دواماً رسمياً بكافة الدوائر الحكومية.

وقال مراسلنا في النجف أن: المحافظة أكدت أن يوم غد الأحد سيكون دواماً رسمياً في الدوائر الحكومية كافة.

وقررت عدد من محافظات البلاد اعتبار يوم غد عطلة رسمية بمناسبة حلول ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام.

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