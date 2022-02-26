بيتروفيتش: سأقفز من بناية البنك المركزي إن تأهل العراق إلى كأس العالم

2022/02/26 | 20:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعهد المدرب السابق للمنتخب الوطني بكرة القدم زيليكو بيتروفيتش، بالقفز من بناية البنك المركزي في حال تأهل العراق إلى كأس العالم.وقال بيتروفيتش في تصريح متلفز تابعته “ايرث نيوز”، “سأقفز من بناية البنك المركزي العالية إذا تأهل منتخبكم إلى مونديال قطر المقبل، إنها المهمة المستحيلة”.وأضاف أن “العراق لا يملك مقومات الوصول إلى […]

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