اتحاد الجودو يستقبل وفد المنتخب الإيراني تمهيداً لخوض معسكر تدريبي مشترك

2022/02/26 | 20:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد….استقبل الاتحاد العراقي للجودو، وفد المنتخب الإيراني للعبة في مطار النجف الدولي تمهيداً لخوض معسكر تدريبي مشترك بين منتخبي البلدين.وقال نائب رئيس الاتحاد عدي الربيعي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “بطل اسيا بالجودو المنتخب الايراني وصل الى مطار النجف الاشرف تمهيدا لاقامة معسكر تدريبي مشترك في محافظة كربلاء المقدسة مع المنتخب العراقي […]

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