الحلبوسي يلتقي رئيس الجمهورية التركي

2022/02/26 | 20:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم السبت، رئيسَ الجمهورية التركي السيد رجب طيب أردوغان في إسطنبول.

وفي مستهلِّ اللقاء، تمنى سيادته دوام الصحة والعافية للرئيس التركي بعد شفائه من فيروس كورونا.

وجرى، خلال اللقاء، بحضور رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر والسيد هاكان فيدان ، بحث العلاقات الثنائية والتنسيق والتعاون بين البلدين في المجالات كافة، ومنها الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن دعم العراق في مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون في تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية.

كما ناقش اللقاء موضوع تسهيل إجراءات منح التأشيرة للعراقيين، حيث وجَّه الرئيس التركي باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد.

من جهته، أكد السيد أردوغان دعمه للعراق ومؤسساته الدستورية، واستمرار التعاون والتنسيق بما يحقق أمن الشعب العراقي وخدمته واستقراره.

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