2022/02/26 | 20:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aonaXYXTjds

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حالة من الهلع تسود بين سكان مدينة لفيف غربي أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حالة من الهلع تسود بين سكان مدينة لفيف غربي أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).