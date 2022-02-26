عدسة بغداد اليوم ترافق الزائرين المتوجهين سيراً على الأقدام إلى الكاظمية

2022/02/26 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رافقت عدسة بغداد اليوم الزائرين المتوجهين سيراً على الاقدام الى مدينة الكاظمية المقدسة لاحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام).

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