محافظة النجف توضح حقيقة تعطيل الدوام الرسمي غداً

2022/02/26 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أكدت الحكومة المحلية في محافظة النجف، اليوم السبت، أن يوم غدا الاحد سيكون دواماً رسمياً بالدوائر الحكومية كافة.

وفي وقت سابق أعلنت العديد من المحافظات العراقية تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدا الاحد بمناسبة زيارة ذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع)، منها بغداد وكربلاء والديوانية وذي قار و واسط والمثنى.

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