زيباري يعلق على قرار الافراج عن نجل محافظ النجف السابق

2022/02/26 | 20:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، اليوم السبت، على قرار الافراج عن نجل محافظ النجف السابق.وذكر زيباري في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “قرا رئيس جمهورية العراق باصدار عفو خاص عن تاجر مخدرات محكوم باوامر قضائية يظهر جليا للقاصي و الداني بان الرئيس بحاجة الى شهادة حسن سيرة و […]

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