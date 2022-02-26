البنتاغون: روسيا

2022/02/26 | 20:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية، السبت، أن روسيا تستخدم في أوكرانيا "أكثر من 50%" من القوات التي حشدتها على الحدود وتبدو "محبطة بشكل متزايد" من المقاومة الصلبة التي يبديها الجيش الأوكراني.

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