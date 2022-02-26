دروس وعِبَر من أمريكا الجنوبية - الطاهر المعز

2022/02/26 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز موقع الفلاحين في نضالات أمريكا الجنوبية: يندرج اهتمامي بالوضع في أمريكا الجنوبية، منذ سنوات عديدة، ضمن قناعاتي الأُمَمِيّة، وكذلك لتشابه وضعها كمنطقة أو إقليم، مع الوضع في الوطن العربي، وذلك بهدف استخلاص العِبَر، ودراسة ما يُمْكن أن يُساعدنا على تحفيز ودفع النّضال الوطني (المُناهض للهيمنة الإمبريالية) والطّبقي، مع انتقاء وملاءمة (تعديل) ما يمكن أن يتماشى مع بيئتنا التاريخية والثقافية...





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