اربعة اسباب رئيسية وراء عزوف المستثمرين عن سوق العمل في ديالى

2022/02/26 | 20:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… حدد مسؤول حكومي، السبت، 4 اسباب رئيسية وراء عزوف المستثمرين عن الانخراط في سوق العمل داخل المحافظة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاستثمار مبدا مهم في دفع الاقتصاد المحلي للانتعاش وتوفير فرص عمل كبيرة للعاطلين لكنه يعاني من اشكاليات كبيرة ومعقدة يمكن تدوينها في 4 اسباب”.واضاف الحيالي،ان” […]

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