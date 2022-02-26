وارسو: 100 ألف أوكراني دخلوا بولندا منذ اندلاع الحرب

2022/02/26 | 20:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أعلن نائب وزير الداخلية البولندي باول سفيرناكر، اليوم السبت، عبور 100 ألف أوكراني الحدود البولندية منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا.

وأشار سفيرناكر في تصريح صحفي الى أنه "تم عبور 100 ألف أوكراني الحدود البولندية، واجتمع النازحون الاوكرانيون في قرية مديكا الحدودية".

وأضاف، أن "90 % من اللاجئين لديهم أماكن يتوجهون إليها في بولندا، منها منازل أصدقاء أو أفراد أسر، فيما قصد الباقون 9 مراكز استقبال أقيمت على طول الحدود"، لافتا الى أن "المراكز تقدم وجبات الطعام والرعاية الطبية إضافة الى توفير أماكن للاستراحة".

من جانبه قال رئيس وحدة حرس الحدود البولندي توماش براغا، إن يوم امس الجمعة، شهد عبور نحو 50 ألف شخص من أوكرانيا إلى بولندا".

بدوره لفت وزير البنى التحتية البولندي أندجيه أدامجيك، الى أن "المواطنين الاوكرانيين سيتمكنون خلال الأسابيع الأربعة القادمة، من التنقل في القطارات التي تشغلها سكك الحديد البولندية بين المدن مجانا".

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كتبت في تغريدة لها اليوم، أن "الأرقام الأخيرة تشير إلى أن 116 ألف شخص تقريبا فروا إلى دول مجاورة منذ 24 شباط الجاري، ومنها بولندا والمجر ومولدافيا وسلوفاكيا ورومانيا، وأن اعداد النازحين في ارتفاع مستمر".

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