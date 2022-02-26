أردوغان يستقبل الخنجر والحلبوسي بحضور فيدان

2022/02/26 | 20:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم السبت، رئيسَ الجمهورية التركي السيد رجب طيب أردوغان في إسطنبول.وذكر بيان صدر عن رئاسة البرلمان تلقى “النور نيوز” نسخة منه إنه “جرى، خلال اللقاء، بحضور رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر والسيد هاكان فيدان ، بحث العلاقات الثنائية والتنسيق والتعاون بين البلدين في المجالات …

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