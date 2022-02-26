المعموري: 400 قيادي بداعش الارهابي اختفوا من مخيم الهول السوري

2022/02/26 | 20:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، السبت، ارتفاع اجمالي قادة داعش الذي اختفوا في مخيم الهول السوري الى 400 قيادي.وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان “المعلومات المتوفرة لدينا تفيذ بأن اجمالي عدد قادة داعش الارهابي ممن اختفوا في مخيم الهول السوري مؤخرا ارتفع الى 400 قيادي، ما يثير الشكوك بان اختفاهم […]

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