حرب روسيا وأوكرانيا تصل إلى

2022/02/26 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

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خاطبت الحكومة الأوكرانية، السبت، مواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل "حجب الدعاية الروسية"، في ظل الغزو الروسي الذي بدأ الخميس الماضي.

ونشر وزير التحول الرقمي في أوكرانيا ميخائيل فيدوروف، نص الخطابات التي أرسلتها كييف إلى الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حرصا على حماية "الشباب الأوكرانيين" من التعرض لتلك الدعاية.

وقال الوزير: "لجأت إلى موقع يوتيوب لحجب وسائل الدعاية الروسية، التي أسميها النازية، وحملات الكذب والترويج للحرب".

وطالب الوزير الأوكراني شركة "ميتا" بحظر الدعاية الروسية في "فيسبوك" و"انستغرام"، مشيرا إلى أنه طالب من نتفليكس حظر الخدمة في روسيا.

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