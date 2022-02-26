صور .. الكاظمي يزور مدينة الكاظمية

2022/02/26 | 20:59 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يزور مدينة الكاظمية المقدسة.

رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يشرف من مدينة الكاظمية المقدسة على الخطة الأمنية لحماية الزائرين في ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام).

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