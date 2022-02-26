2022/02/26 | 21:00 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايران تستخدم العراق قاعدة لعملياتها العسكرية ضد الدول الاقليمية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: _3Et1un27Oc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايران تستخدم العراق قاعدة لعملياتها العسكرية ضد الدول الاقليمية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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