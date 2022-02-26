الانواء الجوية: ارتفاع بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

2022/02/26 | 21:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، حالة الطقس ليومي الأحد والاثنين المقبلين، مشيرة إلى تأثر البلاد بـ”كتلة هوائية معتدلة” مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.وذكرت الهيئة، في بيان تلقته /المعلومة/، ان “الطقس خلال اليومين المقبلين سيكون مستقراً، يتبعها حالة جوية تؤثر أولاً على مدن الشمال يوم الثلاثاء، ثم تمتد لباقي المدن […]

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