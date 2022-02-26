النقل تصدر توضيحا عن القطع الامني في “ساحة الدلال”

2022/02/26 | 21:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت وزارة النقل، اليوم السبت، توضيحا عن القطع الامني الخاص بزيارة الامام الكاظم عليه السلام في ساحة الدلال.وذكر بيان للوزارة تلقته “ايرث نيوز” ان “الوزارة تود توضح للرأي العام والزوار الكرام الوافدين عبر منطقة الاعظمية باتجاه الكورنيش ان ساحة الدلال هي منطقة قطع امني وضمن الاجراءات والخطط الامنية الخاصة بتأمين زيارة الامام الكاظم عليه […]

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