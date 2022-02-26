2022/02/26 | 21:03 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل

عاجل | الكاظمي يشرف من مدينة الكاظمية على الخطة الأمنية لحماية الزائرين

منذ 20 ثانية

عاجل | الكاظمي يشرف من مدينة الكاظمية على الخطة الأمنية لحماية الزائرين

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