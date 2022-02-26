"فشلوا في كل الجبهات" .. بيان من الجيش الأوكراني لسير المعارك

2022/02/26 | 21:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن جهود القوات الروسية تتركز على مناطق بوليسيا وسيفرسكي وسلوبوزانسكي وتافريا، لمحاصرة العاصمة كييف.

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