هكذا هو وعد الإنسان - الأب - الحقيقي - جواد كاظم غلوم

2022/02/26 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_كاظم_غلوم في أواخر سنة / 1988 ؛ بُعيد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية يوم كنا نرقص فرحا بانتهاء الحرب التي أكلت الأخضر واليابس واليانع بين البلدين الجارين ..



حدث حادث مفجع ومدمّر لكنه لم يلفت الأنظار عندنا كثيرا بسبب انشغالنا بالبهجة الغامرة ونحن نضع أوزار تلك الحرب ؛ كنت ألازم المذياع وأراقب شاشة التلفزيون متتبعا أخبار بلادي بسعادة فائقة يوم وضعت الحرب أوزارها ، لكن خبرا كان طارئا أشغلني وردَ في الأخبار أ ......





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