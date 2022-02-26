فلمان تقاسما معظم جوائز سيزار للسينما الفرنسية لعام 2022، (الأوهام المفقودة) ، و( أنيت ) . - سمير حنا خمورو

2022/02/26 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو أقيم حفل توزيع جوائز سيزار للسينما في الدورة 47 ، الذي نظمته أكاديمية فنون وتقنيات السينما الفرنسية ، في باريس ، في قاعة أولمبيا ، في 25 فبراير 2022 ، والجوائز منحت للأفلام الفرنسية التي عرضت عام 2021 وقدم الحفل الممثل والمخرج أنطوان دو كوون الذي كان قدم حفل سيزار عام 2013 وترأس حفل هذه السنة المخرجة وكاتب السيناريو دانييل تومسون.، وخصص حفل هذا العام، تكريما للممثل كاسبار أوليل الذي توفي اثر حادث ......





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