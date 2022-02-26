2022/02/26 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_الماوي طالما لم يقع التقدم في حسم التناقضات الاساسية التي تحكم العالم فان موازين القوى ستظل على حالها مع بعض الاضافات الكمية هنا وهناك صلب هذا الحلف او ذاك:التناقض بين الامبريالية والشعوب الامم المضطهدة – التناقض بين البرجوازية والبروليتارية في البلدان الراسمالية (اوروبا- الصين-روسيا الخ)-التناقض فيما بين الامبرياليات وصلب الاحتكارات في البلد الواحد.تندرج الحرب على اوكرانيا في اطار التناقض بين ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شعب اوكرانيا بين مطرقة الاطلسي والسندان الروسي - محمد علي الماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شعب اوكرانيا بين مطرقة الاطلسي والسندان الروسي - محمد علي الماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).