الاتحاد الأوروبي: إقرار أقسى حزمة عقوبات ضد نخب روسية وقطاعات مالية

2022/02/26 | 21:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم السبت، إقرار أقسى حزمة عقوبات ضد نخب روسية وقطاعات مالية وتغطي العقوبات مجالات مختلفة مثل التمويل والطاقة والنقل وتجميد أصول كبار الشخصيات.وتصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف قائمة العقوبات الجديدةـ كما تم إدراج أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي وأعضاء مجلس النواب.وتم فرض …

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